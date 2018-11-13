Zuhal Topal'la Sofrada Programında Kaynananın Gelinini Zille Çağırması Eleştirilere Neden Oldu
Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen programda kaynananın, gelinini zil çalarak çağırması büyük tepki çekti.
Zuhal Topal'la Sofrada programında yemekleri hazırlayan gelinini, masaya elinin altında tuttuğu kırmızı zille çağıran kayınvalide geceye damga vurdu.
ELİNDEKİ ZİLİ DEFALARCA SALLADI
Elindeki zili defalarca kez sallayarak sofradaki yarışmacıların da tepkisini çeken kayınvalide ile bir başka yarışmacı arasında ilginç diyaloglar ortaya çıktı.
"BİZİM KÖYDE ZİLLERİ KUZULARA BAĞLARLAR"
Yarışmacının gelinini, masaya yanındaki zili çalarak çağırdığını gören bir başka kayınvalide "Bizim köyde zilleri kuzulara bağlarlar" şeklinde bir çıkışta bulundu ve yaşananları ayıpladı.
Ayrıca zil çalan kayınvalideyi "O senin kızın" şeklinde uyaran bir yarışmacı da "Kızım değil gelinim" şeklinde bir yanıtla karşılaştı. Masadaki diğer kayınvalideler bu hareketi çok çirkin buldu. Yarışmadaki bu olay sosyal medyada da büyük tepki çekti.
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ASIL İĞRENÇLİK BU PROĞRAMLARLA MİLLETİ UYUTMAK DEĞİL MİCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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rezıllık ararsan turkıyede nedır bu kepazelıkCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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hiç inandırıcı değil sırf reyting kırmak için yapıyorlarCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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kaynana nın kendini beğenmişliğine bakın . çağırdığı insan da yabancı değil gelini yani. bu kibir bu kendini üstten görmek nedir ya işi niye şova dönüştürüyorsun bu kadar. sesim kısık diye yalan söylüyor. Allah kocasına oğluna gelinine sabır versin ben görmek istemeyince kanal değiştiririm ya onlar napcak?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Böyle adi proglamlar yasaklanmalı. Bir ev kadınına küçük düşürecek yarışmaCevap Yaz 5 Yayından Kaldır