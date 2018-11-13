Zuhal Topal'la Sofrada Programında Kaynananın Gelinini Zille Çağırması Eleştirilere Neden Oldu

Zuhal Topal'la Sofrada programında yemekleri hazırlayan gelinini, masaya elinin altında tuttuğu kırmızı zille çağıran kayınvalide geceye damga vurdu.

ELİNDEKİ ZİLİ DEFALARCA SALLADI

Elindeki zili defalarca kez sallayarak sofradaki yarışmacıların da tepkisini çeken kayınvalide ile bir başka yarışmacı arasında ilginç diyaloglar ortaya çıktı.

"BİZİM KÖYDE ZİLLERİ KUZULARA BAĞLARLAR"

Yarışmacının gelinini, masaya yanındaki zili çalarak çağırdığını gören bir başka kayınvalide "Bizim köyde zilleri kuzulara bağlarlar" şeklinde bir çıkışta bulundu ve yaşananları ayıpladı.

Ayrıca zil çalan kayınvalideyi "O senin kızın" şeklinde uyaran bir yarışmacı da "Kızım değil gelinim" şeklinde bir yanıtla karşılaştı. Masadaki diğer kayınvalideler bu hareketi çok çirkin buldu. Yarışmadaki bu olay sosyal medyada da büyük tepki çekti.