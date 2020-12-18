Zuhal Topal'la Sofrada Cuma puanı: Zuhal Topal'la Sofrada 18 Aralık puan durumu!
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Zuhal Topal'la Sofrada Cuma puanı: Zuhal Topal'la Sofrada 18 Aralık puan durumu!

18.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:18
Zuhal Topal'la Sofrada Cuma puanı: Zuhal Topal'la Sofrada 18 Aralık puan durumu!

Dual Yapım imzasıyla FOX TV ekranlarında yarın 501. bölümü yayınlanacak olan Zuhal Topal'la Sofrada'nın beşinci gününde heyecan devam ediyor. Peki, 18 Aralık Cuma Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacılar kaç puan aldı? Zuhal Topal bugün kaç puan verdi? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Sofrada 17 Aralık puan durumu yemek tadımının ardından belli oldu. 4 gelin ve kayınvalide her gün yarışıyor. En yüksek puanı alan isim 15 bin TL büyük ödülün sahibi oluyor. Hafta içi her gün Fox Tv'de yayınlanan programın sunuculuğunu Zuhal Topal yapıyor. Zuhal Topal'la Sofrada 18 Aralık puan durumu açıklandı mı? Yeni bölümde yaşanacaklara dair detaylar haberimizde.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 18 ARALIK PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Haberimizde, 18 Aralık 2020 Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu ve gün birincisi ve puan durumu açıklanınca yer alacaktır.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 17 ARALIK PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Sofrada 17 Aralık puan durumu belli oldu. Dünyarışan Gül Hanım toplamda 23 puan aldı.

Neşe Hanım:7

Hayriye Hanım:7

Nermin Hanım:6

Hatice Hanım:3

Zuhal Topal'la Sofrada perşembe puanı: Zuhal Topal'la Sofrada 18 Aralık puan durumu!

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 17 ARALIK YARIŞMACISI

Haftanın dördüncü yarışmacısı olarak kayınvalidelere hünerlerini sergileyecek olan Gül Şahin 18 yıllık evli. 2 çocuk annesi. Tokat gelini. Hem yetenekli hem eli lezzetli. Hedefi adını Türkiye'ye kanıtlamak ve 15 bin lirayı kazanmak.

Gül Şahin'in menüsü

Bugün yarışarak kendi gününü geçirecek olan Gül Şahin'n kendisine tanınan sürede hazırlayacağı yemekler de belli oldu. FOX TV ekranlarında yayınlanan yarışmada güzel gelin kayınvalidelerin karşısına çıkaracağı listeyi sundu. Buna göre Şahin'in menüsünde şu yemekler yer alıyor;

Gül Şahin kaç puan aldı?

FOX TV'de bugün yayınlanacak olan bölümde Türkiye'ye adını kanıtlamak ve 15 bin lirayı almak isteyen Gül Şahin'in performansı yarınki kaderini belirleyecek. Kayınvalidelerin vereceği puanların toplamı finalde onu bir adım çıkarabilir. Ayrıca Zuhal Topal kaç puan verdi? sorusunun yanıtı da merak konusu. Gül'ün ödülü kazanabilmesi için Topal'ın da gözüne girmesi gerekiyor. Bu sebeple de dikkatli ve çabuk olması onun puanların lehine kullanmasına aracılık edecek.

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