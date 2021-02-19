Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? 19 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi bugün açıklandı. Son bölümü ile ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada'da 5 gelin evlerinde kayınvalideleri ağırlarken, kayınvalideler de yemeklerin tadına bakarak puan verecek. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? 19 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?