Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? 19 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?
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Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? 19 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?

19.02.2021 19:53 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:57
Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? 19 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi bugün açıklandı. Son bölümü ile ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada'da 5 gelin evlerinde kayınvalideleri ağırlarken, kayınvalideler de yemeklerin tadına bakarak puan verecek. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? 19 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve verilen puanların ardından açıklanacak. Üçüncü sezon final bölümü ile ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada'da 5 gelin evlerinde kayınvalideleri ağırlarken, kayınvalideler de yemeklerin tadına bakarak puan verdi. Yarışmada birincinin belirlendiği final bölümü bu akşam yayınlandı. Peki, 19 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİ KİM OLDU? - 19 ŞUBAT 2021

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın kazanını henüz açıklanmadı. Zuhal Topal'la Sofrada programının bu haftaki birincisi belli olunca haberimizde yer alacak.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BU HAFTA KİMLER YARIŞTI?

15 Şubat 2021 Pazartesi: Elçin Tuga (Gelin) Saniye Tuga (Kayınvalide)

16 Şubat 2021 Salı: Arzu Beyaz (Gelin) Supliye Beyaz (Kayınvalide)

17 Şubat 2021 Çarşamba: Aysun Demir Korkmaz (Gelin) Miyase Korkmaz (Kayınvalide)

18 Şubat 2021 Perşembe: Merve Keçeci (Gelin) Aysel Keçeci (Kayınvalide)

19 Şubat 2021 Cuma: Nazlı Türhan (Gelin) Hatice Türhan (Kayınvalide)

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