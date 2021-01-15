Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? 15 ocak Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu nedir? Kim birinci oldu? Kim 15 bin lira kazandı?
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Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? 15 ocak Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu nedir? Kim birinci oldu? Kim 15 bin lira kazandı?

15.01.2021 15:48 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:53
Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? 15 ocak Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu nedir? Kim birinci oldu? Kim 15 bin lira kazandı?

Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? sorusu bugünün en çok araştırılan konularından biri haline geldi. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? 15 ocak Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu nedir? Kim birinci oldu? Kim 15 bin lira kazandı?

Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? sorusu bugünün en çok araştırılan konularından biri haline geldi. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? 15 ocak Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu nedir? Kim birinci oldu? Kim 15 bin lira kazandı? İşte detaylar haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM BİRİNCİ OLDU 15 OCAK?

Güzel sunucu Zuhal Topal'ın sunduğu programda gözler bugün kazanacak ismi belirlemeye geldi. Pazartesiden bu yana devam eden mücadelede artık son sözler söylenecek. 15 Ocak Cuma Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? sorusunun yanıtı belli olacak. Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasını en yüksek puanla birinci bitiren ve 15 bin lirayı kazanan yarışmacı ... oldu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 15 OCAK PUAN DURUMU NEDİR?

Birbirinden iddialı gelinlerin hünerlerini sergilediği ve en yüksek puanı alabilmek adına ter döktüğü yarışmada Esra Bodur yemekleri ile Türkiye'nin karşısına çıkacak ve puanlarını alacak. Ancak birinci sadece bu puanlarla belli olmuyor. Zuhal Topal yarışma sonunda ekleyeceği kendi puanlarla birlikte kazananı açıklayacak. 15 Ocak Cuma günü 15 bin lira ile ayrılmak isteyen yarışmacıların son durumu merak konusu. İşte Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu...

Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? 15 ocak Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu nedir? Kim birinci oldu? Kim 15 bin lira kazandı?
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