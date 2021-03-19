Zuhal Topal'la Sofrada kim 1.oldu? 19 Mart Zuhal Topal'la puan durumu!
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Zuhal Topal'la Sofrada kim 1.oldu? 19 Mart Zuhal Topal'la puan durumu!

19.03.2021 19:54 | Son Güncelleme: 19.03.2021 19:58
Zuhal Topal'la Sofrada kim 1.oldu? 19 Mart Zuhal Topal'la puan durumu!

FOX ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Sofrada, hafta içi her gün, saat 16.00'da ekranlarda. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada kim 1.oldu? 19 Mart Zuhal Topal'la puan durumu!

Zuhal Topal'la Sofrada kim 1.oldu? 19 Mart Zuhal Topal'la puan durumu! Zuhal Topal bugün kim 1. oldu? Detaylar haberimizde.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM 1. OLDU?

Haftanın kazananı belli oldu Haftanın finalinde 36 puanla 15.000 TL o¨du¨lu¨n sahibi Yeliz Hanım oldu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BU HAFTA KİMLER YARIŞTI?

15 Şubat 2021 Pazartesi: Elçin Tuga (Gelin) Saniye Tuga (Kayınvalide)

16 Şubat 2021 Salı: Arzu Beyaz (Gelin) Supliye Beyaz (Kayınvalide)

17 Şubat 2021 Çarşamba: Aysun Demir Korkmaz (Gelin) Miyase Korkmaz (Kayınvalide)

18 Şubat 2021 Perşembe: Merve Keçeci (Gelin) Aysel Keçeci (Kayınvalide)

19 Şubat 2021 Cuma: Nazlı Türhan (Gelin) Hatice Türhan (Kayınvalide)

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