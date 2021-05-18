Zuhal Topal'la Sofrada canlı izle! 17 Mayıs Pazartesi Zuhal Topla puan durumu!
Zuhal Topal'la Sofrada programında bugün haftanın ikinci günü yayınlanacak. Hafta içi her gün yayınlanan programda yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyorlar. Kayınvalideler, gelinlerin yemeklerini tadıp puanlama yapıyorlar. Peki, 18 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada bugün kim birinci oldu?
Zuhal Topal'la Sofrada programında bugün haftanın ikinci günü yayınlanacak. Hafta içi her gün yayınlanan programda yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyorlar. Kayınvalideler, gelinlerin yemeklerini tadıp puanlama yapıyorlar. Peki, 18 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada bugün kim birinci oldu?
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 17 MAYIS PUAN DURUMU
Şükran Hanım:6
Kezban Hanım:6
Derya Hanım:6
Hülya Hanım:5
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA SAAT KAÇTA?
Zuhal Topal'la Sofrada neden yok sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. Hafta içi her gün 16:00'da FOX TV ekranında yayınlanmakta. Zuhal Topal'la Sofrada 607. bölümü ile 18 Mayıs Salı ekranlarda.