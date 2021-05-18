Zuhal Topal'la Sofrada canlı izle! 17 Mayıs Pazartesi Zuhal Topla puan durumu!

Zuhal Topal'la Sofrada programında bugün haftanın ikinci günü yayınlanacak. Hafta içi her gün yayınlanan programda yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyorlar. Kayınvalideler, gelinlerin yemeklerini tadıp puanlama yapıyorlar. Peki, 18 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada bugün kim birinci oldu?