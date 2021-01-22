Zuhal Topal'la Sofrada bu haftanın birincisi kim oldu? AÇIKLANDI! 22 Ocak bugün Zuhal Topal kim kazandı?

Zuhal Topal'la Sofrada bu hafta kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Sofrada bu haftanın birincisi kim oldu? 22 Ocak bugün Zuhal Topal kim kazandı? kazandı son bölümünün ardından merak edilmeye başlandı.

Üçüncü sezon final bölümü ile ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada'da 5 gelin evlerinde kayınvalideleri ağırlarken, kayınvalideler de yemeklerin tadına bakarak puan verdi. Birincinin belirlendiği final bölümü bu akşam yayınlandı. Peki, 22 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi yapılan oylamalarla belli oldu. Zuhal Topal'ın da oylarının geçerli olduğu son bölümde kayınvalidelerden 23, Zuhal Topal'dan ise 7 puan alan Hatice Hanım haftanın birincisi olarak 15 bin TL değerindeki hediye çekinin sahibi oldu.

Hatice Hanım'a en yakın puanı alan Beyzanur Hanım ise kayınvalidelerden 21, Zuhal Topal'dan ise toplam 8 puan aldı.Toplamda 19 puan alan Duygu Hanım haftanın beşincisi olurken, 23 puan alan Derya Hanım ise haftayı dördüncü olarak tamamladı. Kayınvalidelerden ve Zuhal Topal'dan toplamda 29 puan alan Zehra Hanım ise haftanın üçüncüsü oldu.

Öte yandan 30 puanla birinci olarak 15 bin TL'nin sahibi olan Hatice Hanım büyük sevinç yaşadı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA DÖRDÜNCÜ GÜNÜN PUANLARI

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında perşembe günü yarışan Duygu Hanım'a verilen puanlar belli oldu.

Duygu Hanım kayınvalidelerden toplamda 19 puan aldı.