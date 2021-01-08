Zuhal Topal'la Sofrada 8 Ocak Cuma kim elendi, kim kazandı? Haftanın birincisi kim? 8 Ocak kazanan isim kim? Zuhal Topal'la Sofrada Cuma puanı!

Sunuculuğu Zuhal Topal'ın üstlendiği FOX ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada 8 Ocak Cuma kim elendi, kim kazandı? Haftanın birincisi kim? 8 Ocak kazanan isim kim? Zuhal Topal'la Sofrada Cuma puanı!

Her hafta gelin ve kayınvalidelerin yarıştığı Zuhal Topal'la Sofrada 8 Ocak Cuma kim elendi, kim kazandı? Haftanın birincisi kim? 8 Ocak kazanan isim kim? Zuhal Topal'la Sofrada Cuma puanı!

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 8 OCAK CUMA KİM ELENDİ?

Her büyük merakla izlenen Zuhal Topal'la Sofrada programı birbirinden farklı sofralara ev sahipliği yapıyor. Zuhal Topal'la Sofrada 8 Ocakpuan durumu yemek tadımından sonra beli olacak. 4 gelin ve kayınvalide her gün yarışıyor. En yüksek puanı alan isim 15 bin TL büyük ödülün sahibi oluyor. Peki, 8 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasını kim kazandı? Kazanan isim henüz belli olmadı. Detaylar için haberimizi takip edebilirsiniz.

1 OCAK ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi yapılan oylamalarla belli oldu. Zuhal Topal'ın da oylarının geçerli olduğu son bölümde Şeyda Hanım toplam 22 puan alarak haftanın beşincisi oldu. F. Eda Hanım ise 26 puanla haftayı dördüncü olarak tamamladı. Seda Hanım ve haftanın son gün yarışmacısı olan Eda Hanım ise Zuhal Topal ve kayınvalidelerden toplamda 27 puan alarak haftanın ikincisi oldu.Haftanın birincisi olan Altın Hanım toplam 28 puan aldı. Altın Hanım büyük sevinç yaşadı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KAYINVALİDELER

Elmas Hanım:

Sema Hanım:

Serihan Hanım:

Nursen Hanım: