Zuhal Topal'la Sofra'da Programında, Yüksek Puan Alarak Rekor Kıran Yarışmacı Gözyaşlarına Boğuldu

Zuhal Toplal'la Sofrada programında, gelin adayları 10 bin liralık ödül için tüm maharetlerini ortaya koydu. 7 Aralık Cuma günü ekrana gelen bölümde de kaynanaların ve Zuhal Topal'ın puanlamasının ardından büyük ödülün sahibi belli oldu. Ama bu hafta yarışma tarihinde de bir ilk yaşandı.

DÜŞÜK PUAN VERMESİ GERGİNLİĞE SEBEP OLDU

Haftanın final gününde Nurten Hanımın gelini Demet yarıştı. 31 yaşındaki Demet'in yemekleri kaynanalar tarafından beğenildi. Ancak Tülay Hanımın olumlu yorum yapmasına rağmen puanı düşük vermesi, gerginliğe sebep oldu. 2 puan veren Tülay Hanıma Demet ve Zuhal Topal itiraz etti.Topal, "Ama aşk olsun herkesin yemekleri mi 2'lik. Doğru değil. Biz onun puan verme anlayışını kavrayamadık" diyerek duruma tepki gösterdi.

YARIŞMA TARİHİNDE EN YÜKSEK PUANI ALDI

Programa asıl damgayı diğer kaynanaların verdiği puanlar vurdu. Demet'e Şaduman Hanım 10, Latife Hanım ise 8 puan verdi. Yarışma tarihinde aynı sofrada hem 8 hem de 10 puanlar ilk kez gösterildi. Demet gelen yüksek puanlar karşısında gözyaşları dökerken 10 puan veren Şaduman hanım da duygusal anlar yaşadı. Tüm puanların toplanmasının ardından çıkan sonuçlara göre Demet, 31 puanla yarışma tarihinin en yüksek puanını alarak birinci oldu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sonuçlar açıklandığı sırada Demet, gözyaşlarına hakim olamadı. Kazandığını öğrendiği anlarda ise mutluluğunu kaynanası Nuten Hanıma sarılarak yaşadı.