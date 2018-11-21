Zuhal Topal, Kendi Programını Yemekteyiz'e Benzeten Acun Ilıcalı'ya Sert Çıktı: Algı Operasyonu Yapıyor
Acun Ilıcalı, Zuhal Topal'ın sunduğu programın kendi programı Yemekteyiz'e benzediği için kanala ve sunucuya format davası açacağını söylemesinin üzerine açıklama yapan Topal, "Acun algı operasyonu yapmaya çalışıyor." dedi.
TV8'deki Yemekteyiz programının benzerini yaptığı iddiasıyla Zuhal Topal'a ve FOX TV'ye tazminat davası açacağını söyleyen Acun Ilıcalı'ya yanıt gecikmedi. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'ya konuk olan Topal, "Algı yaratmaya çalıştı ama olmadı." dedi.
"ZUHAL'IN PROGRAMI YEMEKTEYİZ'İN AYNISI"
Zuhal Topal'la bireysel bir sorununun olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, "Ben Exathlon'u yaparken, Survivor'ın format sahiplerine danıştım aman bir benzerlik olmasın diye... Onlar da Ada Konseyi falan olmasın dediler. Hepsini dikkate aldık... Zuhal Topal'ın yaptığı ancak bizde olur. Aynı değil format diyorlar, nesi aynı değil, bal gibi de aynı işte" dedi.
"ACUN ALGI YARATMAYA ÇALIŞTI, BAŞARILI OLAMADI"
Konu hakkında 2. Sayfa'ya açıklama yapan Zuhal Topal, "Kamuoyunda algı yaratmaya çalışıyor ama mesajları okudunuz mu hiç? İnsanlardan bana destek mesajları geliyor, ona da ayda bir böyle destek geliyor. Sanki dava açılmış, kazanılmış gibi bir algı yaratmaya çalışıyor ama başarılı olamadılar. Acaba reytinglerim bu kadar iyi olmasaydı gene bu dava açılır mıydı? Hoş hala açılmış da değil." dedi.
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İKİNİZDE DEFOLUP GİTSENİZ NE GÜZEL OLURCevap Yaz Yayından Kaldır
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Zuhal hanım programınız fena değil ama bal gibi kopya tv 8 den görmesiniz sizin nerde aklınıza gelecekCevap Yaz Yayından Kaldır
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Birazda gelinim mutfak taya benziyor. İki programı karıştırıp türlü yapmışlar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Demokrasi varmi diye soralim. Dünyadaki bütün eglence programlari acun`´a mi ait. Acun sakin lokantacilik isine girmesin yoksa kurufasulye yiyemeyiz cünkü sadece ben satacagim der !!!!!Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bu acun sanki masterceffi orijinali gibi mi yapıyor alakası yok gidiyor yabancı ülkedeki programları getiriyor burda satıyor ya birkerede kendin bişeyler yapmaya çalış bütün programlar aynı zaten sen neyin peşindesin acuuurCevap Yaz 6 Yayından Kaldır