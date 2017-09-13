Zuhal Topal'ın Damat Adayı Birkan'ın Gözaltı Görüntüleri Ortaya Çıktı

Adana'da yapılan fuhuş operasyonunda Zuhal Topal'ın evlilik programı ile tanınan damat adaylarından Birkan Key de yakalandı. Gözaltına alınan damat adayının kelepçeli görüntüleri ortaya çıktı.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adana merkezli 14 ilde, fuhşa aracılık etmek amacıyla kurulan "eskort" sitelerinin yöneticilerine yönelik operasyonda ikisi kadın 20 kişi gözaltına alındı.

İKİ KADINA FUHUŞ YAPTIRDI İDDİASI

Gözlatına alınan isimler arasında izdivaç programı ile tanınan Birkan Key'in de bulunduğu açıklandı. Damat adayının iki kadına fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alındığı açıklandı.

Damat adayı böyle görüntülendi;