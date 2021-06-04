Zuhal Topal bugün kim kazandı? 4 Haziran Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı, birinci oldu?
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Zuhal Topal bugün kim kazandı? 4 Haziran Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı, birinci oldu?

Zuhal Topal bugün kim kazandı? 4 Haziran Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı, birinci oldu?
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Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün izleyicilerle buluşuyor. Gelinlerin yemekleri hazırladığı kayınvalidelerin puan verdiği yarışmada birinci olan isim ödülün sahibi oluyor. Haftanın birincisi bugün açıklanacak. Peki, 4 Haziran Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı, birinci kim oldu? Zuhal Topal bugün kim kazandı? 4 Haziran Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı, birinci oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün izleyicilerle buluşuyor. Gelinlerin yemekleri hazırladığı kayınvalidelerin puan verdiği yarışmada birinci olan isim ödülün sahibi oluyor. Haftanın birincisi bugün açıklanacak. Peki, 4 Haziran Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı, birinci kim oldu? Zuhal Topal bugün kim kazandı? 4 Haziran Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı, birinci oldu? İşte detaylar haberimizde…

4 HAZİRAN ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM KAZANDI?

4 Haziran Zuhal Topal'la Sofrada'da kazanan isim Hicran oldu. Haftanın birincisi olan Hicran 15 bin TL ödülün sahibi oldu.

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