Zuhal Olcay Zorlu Psm'de sahne aldı
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Zuhal Olcay Zorlu Psm'de sahne aldı

Türkiye'nin en önemli oyuncu ve yorumcularından Zuhal Olcay, 26 Şubat Çarşamba, Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında ilk defa Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu

27.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:42
Zuhal Olcay Zorlu Psm'de sahne aldı

Bu konser için , geçmişin izlerini taşıyan müzikallerden, tangolardan ve kendi şarkılarından, herkesin kalbine dokunan özel bir repertuvar hazırladı.

Güvenç Dağüstün, iki solo şarkı haricinde konserde Lüküs Hayat, I'd be Suprisingly Good For You, Pervane, Güller ve Dudaklar'da Zuhal Olcay'la düet yaptı. 'Tango' şarkısında Olcay'a sahnede iki çiftte dansları ile eşlik etti.

Kaynak: Snob Magazin

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