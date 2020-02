Zuhal Olcay Zorlu Psm'de sahne aldı

27.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:42

Bu konser için Zuhal Olcay, geçmişin izlerini taşıyan müzikallerden, tangolardan ve kendi şarkılarından, herkesin kalbine dokunan özel bir repertuvar hazırladı.

Güvenç Dağüstün, iki solo şarkı haricinde konserde Lüküs Hayat, I'd be Suprisingly Good For You, Pervane, Güller ve Dudaklar'da Zuhal Olcay'la düet yaptı. 'Tango' şarkısında Olcay'a sahnede iki çiftte dansları ile eşlik etti.