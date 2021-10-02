Zuhal Olcay Edirne'de konser verdi

ANKARA (AA) - Sanatçı Zuhal Olcay, TED Edirne Koleji'nde konser verdi.

Olcay, okulun çok amaçlı salonundaki konserinde, "Pervane", " Ankara'da aşık olmak zor", "Ebruli", "İyisin" ve "Ayrılıkta sevdaya dair" gibi şarkıları seslendirdi.

Çok sayıda kişinin izlediği konserde Olcay, uzun süre alkışlandı.

TED Edirne Koleji Kurucusu Nesim İba, Olcay'a teşekkür için çıktığı sahnede yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan TED'in yalnızca eğitim değil, kampüslerinin bulunduğu şehirlere karşı sosyal sorumlulukları da olduğunu söyledi.

Konserin bu kapsamda düzenlendiğini, izleyenlerin de mutluluğunu gözlemlediğini ifade eden İba, Olcay'a el yapımı körüklü fayton minyatürü armağan etti.

Olcay da Özcan Abacı imzası taşıyan minyatürü çok beğendiğini ifade ederek, İba'ya teşekkür etti.