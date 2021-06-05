Zuhal Kalaycıoğlu kimdir? Survivor Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu kaç yaşında?

Survivor yarışmasında dikkat çeken yarışmacılardan Aleyna Kalaycıoğlu ve ailesi merak ediliyor. Peki, Zuhal Kalaycıoğlu kimdir? Survivor Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu kaç yaşında?

Survivor yarışmasında dikkat çeken yarışmacılardan Aleyna Kalaycıoğlu ve ailesi merak ediliyor. Peki, Zuhal Kalaycıoğlu kimdir? Survivor Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu kaç yaşında?

ZUHAL KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Survivor yarışmasında yarışan Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki,Zuhal Kalaycıoğlu kimdir? Survivor Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu kaç yaşında? 41 yaşındaki Zuhal Hanım, Yalova'lı olan Zuhal Kalaycıoğlu İstanbul'da yaşamaktadır.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİM?

Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı olan Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Yalova'da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul'a taşınmıştır.