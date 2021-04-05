Zuhal geçen hafta kim kazandı? Zuhal Topal 5 Nisan kim birinci oldu? Zuhal Topal diskalifiye edilen yarışmacı!
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Zuhal geçen hafta kim kazandı? Zuhal Topal 5 Nisan kim birinci oldu? Zuhal Topal diskalifiye edilen yarışmacı!

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Zuhal geçen hafta kim kazandı? Zuhal Topal 5 Nisan kim birinci oldu? Zuhal Topal diskalifiye edilen yarışmacı!

FOX ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programı yeni bölüm canlı kesintisiz izle! Zuhal Topal'la Sofrada canlı izle! Zuhal Topal'la Sofrada saat kaçta? Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları! Zuhal geçen hafta kim kazandı? Zuhal Topal 5 Nisan kim birinci oldu? Zuhal Topal diskalifiye edilen yarışmacı!

Zuhal Topal'ın sunumu ile ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada Şenay Toğul kimdir? Zuhal Topal'la Sofrada Şenay Toğul neden diskalifiye oldu? Zuhal Topal'la Sofrada saat kaçta? Zuhal Topal'la Sofrada hangi kanalda? Zuhal geçen hafta kim kazandı? Zuhal Topal 5 Nisan kim birinci oldu? Zuhal Topal diskalifiye edilen yarışmacı!

ZUHAL TOPAL GEÇEN HAFTA KİM KAZANDI?

Haftanın finalinde 32 puanla 15.000 TL o¨du¨lu¨n sahibi Hatice Hanım oldu!

Fatma:26

Rahime:29

Yeliz:25

Emel:25

Hatice:32

ZUHAL TOPAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zuhal Topal'la Sofrada neden yok sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. Hafta içi her gün 16:00'da FOX TV ekranında yayınlanmakta. Zuhal Topal'la Sofrada 576. bölümü ile 5 Nisan Cuma ekranlarda.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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