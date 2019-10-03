Zuhal Demir kimdir? Belçika Adalet Bakanı Zuhal Demir kimdir?

03.10.2019 16:35

Türk kökenli Belçikalı Zuhal Demir, Genk'te dünya geldi. Aslen Tuncelili olan Zuhal Demir, Belçika'da Adalet Bakanı oldu ve yemin ederek göreve başladı Bu gelişme ile Zuhal Demir kimdir ve Zuhal Demir nereli gibi konular merak konusu oldu.

ZUHAL DEMİR KİMDİR?

Zuhal Demir 12 Mart 1980 tarihinde, Tunceli ve Elâzığ kökenli maden işçisi bir babanın üçüncü çocuğu olarak Belçika'nın Genk şehrinde doğdu. 1998-2003 tarihleri arasında Leuven Katolik Üniversitesi'nde Hukuk öğrenimi gördü. 2003-2004 yılları arasında Brüksel Vrije Üniversitesi'nde Sosyal Hukuk Yüksek Lisansına devam etti.

ZUHAL DEMİR NERELİ?

Zuhal Demir baba tarafından aslen Tunceli'lidir. Bir tarafı ise Elazığ'a uzanmaktadır. Babası maden işçisi olarak uzun yıllar çalışmış ardından emekli olmuştur.

ZUHAL DEMİR EĞİTİM HAYATI

Leuven Katolik Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından, 2003 ve 2004 yılları arasında Brüksel Vrije Üniversitesi'nde Sosyal Hukuk üzerine Yüksek Lisans yapmıştır.

Zuhal Demir

ZUHAL DEMİR SİYASİ KARİYERİ

İlk olarak 2001 yılında milletvekili seçilmiş ardından Belçika Temsilciler Meclisi'ne girmiştir. 24 Şubat 2017 tarihinde ise Yeni Flaman İttifakı Parti Meclisi, Elke Sleur istifa ettikten sonra Zuhal Demir'i oy birliği ile yoksullukla mücadele, fırsat eşitliği, engelliler ve bilimsel politikalardan sorumlu Devlet Bakanlığı'na atamıştır.

Uzun süre hem medya, hem sosyal hem de televizyon dünyasında, Türkiye ve Terörizm başlığı altında Türkiye'yi sert bir dille eleştirmiştir. Ayrıca Belçika Devlet Kanalı olan Canvas'ta De Afspraak isimli haber programında, PKK ile birlikte görüntüleri gösterilmiş ve bunun normal bir durum olduğunu savunmuştur. Her ne kadar programda bulunduğu sürece PKK'ya bir sempatisinin olmadığını belirtse de sosyal medya üzerinden ciddi tepkiler almıştır.

Son olarak 2018 yılında Belçika'da okullarda genel başörtüsü yasağı önerisinde bulunarak gündeme gelmiştir. Bu olayın ardından, ülkedeki birçok okulun bağlı olduğu Katolik Eğitim Kurumları Yönetimi bu yasağa karşı çıkmıştır. Açıklamalarında ise Katoliklere göre, başörtüsü yasağı getirmek siyasetin işi değildir diyerek bu konunun kapandığını dile getirmişlerdir.

ZUHAL DEMİR'E ELEŞTİRİLER

2015 yılında Flaman P-Magazine dergisi için Belçika Parlamentosu'nda fotoğrafçılara şeffaf giysiler ile poz vermesi tartışmaya yol açmıştı.