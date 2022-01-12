Züğürt Ağa filmi oyuncuları kim? Züğürt Ağa filmi konusu, oyuncuları ve Züğürt Ağa özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Züğürt Ağa filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Züğürt Ağa filmini izleyecek olanların merak ettiği Züğürt Ağa konusu nedir, Züğürt Ağa oyuncuları kimler ve Züğürt Ağa özeti gibi konuları inceliyoruz.

ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Doğuda bir köy… Feodal düzenin çarkına ayak uyduramayan iyi niyetli saf karakterli ve köylüsünden bile kazık yiyebilen Ağa (Şener Şen), elde avuçta ne var ne yok satınca taşı toprağı İstanbul'a doğru yol alır.

ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Nesli Çölgeçen

Oyuncular: Şener Şen, Füsun Demirel, Erdal Özyağcılar, Atilla Yiğit, Can Kolukısa

Tür: Drama, Komedi

Yapım Yılı: 1985 (110 dk)

Vizyon Tarihi: 1 Ocak 1985 Salı

Senaryo: Yavuz Turgul, Osman Şahin

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet