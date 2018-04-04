Zuckerberg Kullanıcı Bilgilerine İlişkin İfade Verecek

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, 11 Nisan'da ABD Enerji ve Ticaret Komitesi'ne, Facebook'un, kullanıcılarının bilgilerini nasıl koruduğu ve nasıl kullandığı konularında ifade verecek.

Facebook geçen günlerde 50 milyon kullanıcısına ait verilerin Cambridge Analytica adlı siyasi danışmalık şirketi tarafından ele geçirildiğinin ortaya çıkması sonrasında değer kaybetmiş ancak Zuckerberg kullanıcılarına ücretsiz hizmet vermenin en makul yolunun kullanıcı bilgilerini kullanmak olarak gördüğünü açıklamıştı - İstanbul