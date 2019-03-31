Zuckerberg: İnternet ile İlgili Yeni Düzenlemelere İhtiyaç Var

– Mark Zuckerberg, internet konusunda CEO'su olduğu Facebook'un çok büyük sorumluluğu olduğunu ve hükümetler ile düzenleyici kurumların bu konuda daha aktif bir rol oynamaları gerektiği uyarısı yaptı.

Zuckerberg yeni düzenlemelere ihtiyaç olan alanlar olarak, "zararlı içerikler, seçim bütünlüğü, kişisel verilerin korunması ve veri taşınabilirliği"ni gösterdi.

Zuckerberg, ifade özgürlüğü konusunda kararlarını bağımsız bir kurul oluşturarak insanlara hitap edecek şekilde aldıklarını ve hükümetler ile birlikte çalışarak içerik görüntüleme sistemlerinin verimliğini yükselttiklerini söyledi. Zuckerberg bunun yanında, zararlı içeriğin dağıtımı ve kurumların oluşturulan standartlara uyup uymadığını kontrol edecek üçüncü taraf olarak işlev gösterecek kuruluşlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Facebook'un hangi reklamların siyasi olarak görülebileceğini her zaman anlayamadığını söyleyen Zuckerberg, siyasi reklamlar hakkındaki yönetmeliklerin güncellenerek sektör için yeni standartlar oluşturulmasının gerektiğine dikkat çekti.

Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruması Düzenlemesi benzeri bir genel çerçeveye olan ihtiyaç üzerinde hükümetlerin hemfikir olduğunu söyleyen Facebook CEO'su, verilerin ne zaman yapay zeka gibi halkın yararına olan yeni teknolojilerde kullanılabileceği konusunda net kurallara ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Veri taşınabilirliği konusunda değinen Zuckerberg, verilerin hizmetler arasında taşındığında sorumluluğun kimde olduğunua ilişkin net kurallara ihtiyaç olduğunu söyledi. - İstanbul

Kaynak: DHA