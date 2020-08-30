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ZÜCDER'den "İK-Kariyer" projesi

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), "ZÜCDER İK & Kariyer" projesi başlattı.

ZÜCDER'den
30.08.2020 13:09 | Son Güncelleme: 30.08.2020 13:09

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), "ZÜCDER İK & Kariyer" projesi başlattı.

ZÜCDER'den yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında ilk olarak Gedik Üniversitesi, Kültür Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi ile anlaşan ve Türkiye genelinde daha pek çok üniversite ve meslek lisesiyle iş birliği aşamasında olan Dernek, proje kapsamında, hem üniversite hem de meslek lisesi mezunlarından başlangıçta en az 500 kişiyi istihdam edecek ve 500 gence de staj yeri sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, pandemi gibi bir süreçte sosyal sorumluluk projelerine "ZÜCDER İK & Kariyer" ile bir yenisini daha kattıklarını bildirdi.

"ZÜCDER İK & Kariyer" projesiyle sektörün en büyük problemlerinden biri olan kalifiye eleman sorununun önüne geçilmesini hedeflediklerini belirten Öksüz, şunları kaydetti:

"Sektördeki açığı kapatabilmek, gençlerin hayata atılmalarını sağlayabilmek adına ilgili meslek liselerinden ve üniversitelerden mezun olan gençlere istihdam olanağı, aynı zamanda da okumaya devam edenlere staj imkanı sağlayabilmek adına ZÜCDER İK-Kariyer projesini hayata geçirdik. İlk anlaşmamızı da Gedik, Mimar Sinan ve Kültür Üniversiteleriyle yaptık. Diğer illerimizde de pek çok üniversite ve meslek lisesi ile anlaşmalarımızı çok yakında açıklayacağız."

Öksüz, bir yıl sonra istihdam ve staj sayılarını 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kaynak: AA

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