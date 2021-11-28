Züccaciyeciler Derneği'nin dansözlü toplantısı

ANTALYA (İHA) - Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde Züccaciyeciler Derneği'nin Ticaret Bakanlığı desteğiyle yaptığı iddia edilen organizasyonun galasında dansöz oynatıldığı iddiaları tartışmaya sebep oldu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığının yemek organizasyonu ve eğlence gibi bir desteği bulunmamaktadır. Bakanlığımızın onayı ve bilgisi dışında Bakanlık logosunu kullananlar hakkında da gerekli idari incelemeler başlatılacaktır" denildi.

Züccaciyeciler Derneği'nin (ZÜCDER) iddiaya göre Ticaret Bakanlığının desteğiyle düzenlediği 8. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Buluşmaları Antalya'da gerçekleştirildi. Organizasyonun gala gecesinde dansözler de sahne aldı. Dansözün görüntüleri ise sosyal medyada tartışma konusu oluşturdu. Tartışmaların odağındaki Ticaret Bakanlığı, konu ile hiçbir alakalarının olmadığını belirten bir açıklama yaptı. Bakanlık, yemek organizasyonunun kendileri tarafından desteklenmesinin söz konusu olmadığının altını çizerek, "Bahsi geçen yemek organizasyonu ve ortaya çıkan görüntünün Bakanlığımız tarafından desteklenmesi kesinlikle söz konusu değildir. Ticaret Bakanlığının 'yemek organizasyonu' ve 'eğlence' gibi bir desteği bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

"İdari işlem başlatılacak"

Dernekle ilgili idari işlem başlatılacağı belirtilen açıklamada, "Adı geçen derneğin kendi inisiyatifi ile düzenlediği anlaşılan, Bakanlığımızla ve Bakanlığımızın verdiği desteklerle hiçbir ilgisi bulunmayan söz konusu etkinliğinde ortaya çıkan görüntünün Ticaret Bakanlığı ile ilişkilendirilmesinin maksatlı olduğu değerlendirilmektedir. Bununla birlikte Bakanlığımızın onayı ve bilgisi dışında Bakanlık logosunu kullananlar hakkında da gerekli idari incelemeler başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi.