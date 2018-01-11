Züccaciye yüklü tır devrildi

GAZİANTEP - Gaziantep Şehitkamil ilçesinde seyir halindeki züccaciye eşyası yüklü tır, önündeki otomobilin aniden fren yapması sonucu devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi otogar yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Caymaz yönetimindeki 63 FD 720 plakalı tır, önünde seyreden otomobilin aniden fren yapması sonucu sürücünün direksiyonu kırmasıyla devrildi. Olayda kontrolden çıkan züccaciye eşyası yüklü olan tır yan yattı. Çevredekilerin yardımıyla tırdan çıkartılan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlatıldı.