Züccaciye dükkanına çarparak duran kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu

İZMİR'in Buca ilçesinde otomobille ile çarpışan kamyonet, züccaciye dükkanına girdi. O sırada yoldan geçen bir kadın ise kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kaza saat 10.30 sıralarında Yenigün mahallesi 231/1 sokak ile 268 sokağın kavşağında meydana geldi. Ekmek dağıtan bir kamyonet ile otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet, kontrolden çıkarak bir züccaciye dükkanına çarparak durabildi. O esnada yoldan geçen bir kadın, kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamyonet ve otomobil sürücüsü ile yoldan geçen vatandaş kazadan yara almadan kurtulurken, züccaciye dükkanında yaklaşık 15 bin liralık maddi hasar meydana geldiği öne sürüldü.

Kazaya tanık olanlardan Süleyman Karasulu, "O esnada dükkanın önünde oturuyordum. Kamyonet yukarıdan aşağıya geliyordu ki sokaktan otomobil çıktı ve kavşakta çarpıştılar. Kamyonet saniyeler içinde oturduğum yere geldi. Kafamı çevirdiğimde dükkana girmişti. Bir kadının da aynı anda 'Bana çarpıyordunuz' dediğini duydum. Sonra kadının yanına gittim. İyi olduğunu gördüm. Kadın o anda geri adım atmasa ölebilirdi" ifadelerini kullandı.

'OLAYIN ŞOKUNU ATLATAMADIK'

Züccaciye dükkanında çalışan Damla Yılmaz hala olayın şokunda olduğunu belirterek, "Tam dışarıya çıkıyordum. Kamyonetin, bize doğru geldiğini gördüm. Bana çarpacakmış gibi hissettim. Olayın şokunu hala üzerimden atamadım" dedi. Kaza anında bir kadının anlık refleksi sayesinde hayatta kaldığını belirten Mehmet Ünal "Verilmiş sadakası varmış. Eğer zamanında geri adım atmasa çok daha kötü sonuçlar olabilirdi. Kamer görüntülerini izlediğimde kadının dikkati sayesinde kurtulduğunu gördüm" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı