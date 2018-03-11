Zubizu Kullanıcılarına Özel Vestel Kampanyası

ZUBİZU uygulaması, Vestel ile yaptığı iş birliği kapsamında seçili televizyon modellerini üyelerine yüzde 10 indirimle sunuyor.

ZUBİZU'dan yapılan açıklamaya göre, 31 Mart'a kadar devam edecek kampanya Vestel'in ZUBİZU üyesi 300'ü aşkın satış noktasında geçerli olacak.

Vestel markalı televizyonların üstün ekran görüntüsü ile televizyon keyfini ZUBİZU ayrıcalığıyla yaşamak için, uygulama açıkken telefonu yan çevirerek, çıkan QR kodunu satış noktasında göstermek yeterli olacak.