Zübeyde Hanım, vefatının 98. yılında Edirne'de anıldı
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Zübeyde Hanım, vefatının 98. yılında Edirne'de anıldı

14.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:44
Zübeyde Hanım, vefatının 98. yılında Edirne'de anıldı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 98. yılında anıldı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 98. yılında anıldı.

Talatpaşa Caddesi'ndeki Zübeyde Hanım büstü önünde toplanan CHP Edirne Kadın Kolları üyeleri, büste çiçek bıraktı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu, burada yaptığı konuşmada, Zübeyde Hanım'ın bir annenin tüm dünyayı değiştirebileceğinin en güzel örneği olduğunu söyledi.

Zübeyde Hanım'ı saygı, minnet ve rahmetle anan Gegeoğlu, "Onun yetiştirdiği evlat, kazandığı zaferlerle ulusumuzun kurtarıcısı ve ışığı olmuştur. Bu ışık bizleri sonsuza kadar aydınlatacaktır." dedi. Gegeoğlu, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı hatırlamak kadını, anneyi, Cumhuriyeti ve değerlerini bir kez daha anmak, savunmak ve korumak demektir. Zübeyde Hanım'ın şahsında tüm annelerimizi bir kez daha hatırlıyor ve annelerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. Böyle bir anneye kucak açmaktan, sonsuz istirahatinde onu kalbimizin en değerli kösesinde taşımaktan onur duyuyoruz. Türk milletlinin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatük'ün annesi Zübeyde Hanım'ın şahsında tüm ebediyete intikal eden kadınlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz."

Anma etkinliğine, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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