Zübeyde Hanım, Ödemiş'te anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 14 Ocak 1923 tarihinde vefat eden annesi Zübeyde Hanım için Ödemiş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bulunan büstünde anma töreni düzenlendi.

Anma törenine Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, eşi Selma Eriş, CHP Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Sezer Türkmenoğlu, CHP Ödemiş Kadın Kolları Başkanı Ayşen Kaya Görgülü, ADD Ödemiş Şube Başkanı Gürcay Işık, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Koordinatörü Hikmet Güriş, belediye meclisi üyeleri, kadın belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Zübeyde Hanım'ın anıtına çiçek ve çelenk takdimi gerçekleştirildi.

"BİR ANNE TÜM DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLİR"

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Zübeyde Hanım'ı saygı minnet ve rahmetle andıklarını belirterek, "Her zaman söylüyoruz: 'Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir'. Bu söylem, Türk tarihinde eşsiz bir örnekle hayat bulmuş bir söylemdir. Evet, bir anne yurdunun ve milletinin makûs talihini değiştiren bir evlat yetiştirmiştir. O anne Zübeyde Hanımdır.

Türlü çilelerin içerisinde büyüttüğü evladına vatan sevgisi ve insan sevgisi yanında bir millete önderlik yapacak özgüveni ve cesareti de aşılayan Zübeyde Annemiz, sadece Ebedi Liderimiz Atatürk'ün değil hepimizin annesidir. Zübeyde Annemizin Türk ordusuna ve dünya tarihine armağan ettiği Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, boynunda idam fermanıyla Anadolu'da başlattığı direnişle önce kurtuluşa ardından da millet egemenliğine dayalı Cumhuriyet'e giden yolu açmıştır.

Emperyalistlere karşı kazanılan savaş ve ardından sayısız devrimlerle yükselen Türkiye Cumhuriyeti, tüm mazlum milletlere umut olmuştur, ışık olmuştur. 'Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir' sözü anlamına böylelikle kavuşmuştur.

Ömrü savaş meydanlarında geçen oğluna her zaman hasret duyan Zübeyde Hanım, bu hasretini yüreğinde yaşayıp oğluna her zaman moral aşılamıştır.

Hasret duyduğu oğluna 'Oğlum, seni bekledim. Gelmedin. Çaya gittiğini söylemiştin bana. Ama cepheye gittiğini biliyorum. Senin için dua ediyorum. Savaşı kazanmadan geri gelme." şeklinde mektup yazan Zübeyde Hanım, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen kazanılan büyük zaferlerle dünyanın en mutlu insanı olmuştur.

Atatürk, hiçbir zaman doya doya hasret gideremediği annesini yine bir yurt gezisine çıktığı sırada yitirmiştir. Atatürk, kendisine 'Sarı Paşam' diye hitap eden annesini İzmirlilere emanet etmiştir.

Yetiştirdiği deha ile ülkesinin kaderini değiştiren Zübeyde Hanım'ı anmak demek, kurtuluş mücadelemizin ruhunu, Türk Kadını'nın fedakarlığını ve kahramanlığını, Cumhuriyet'i ve kazanımlarını bir kez daha anlamak, savunmak ve korumak demektir.

Tüm dünyanın hayranlık duyduğu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bizlere armağan eden Zübeyde Annemizin şahsında ebediyete göç etmiş şehit annelerimizi, kahramanlığın ve fedakârlığın sembolü Türk kadınlarını anıyoruz. Büyük Türk Kadını ve Annesi Zübeyde Hanım'ın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

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