Zübeyde Hanım Heykeli, Yerine Monte Edildi

Antakya Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar yer aldı; Belli bir merkezden idare edildiğine inandığımız art niyetli bir sosyal medya sayfasında yer alan "15 Temmuz Milli İrade Parkı'ndaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın heykelinin kaldırıldığına dair asılsız itham ve iddialarda bulunulmuştur.

Antakya Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan 15 Temmuz Milli İrade Parkı'ndaki revize çalışmaları çerçevesinde Zübeyde Hanım heykeli, bakım ve yenileme çalışmaları sonrasında Atamıza ve annesi Zübeyde Hanıma layık görünüme kavuşturulmuş, yepyeni bir hale getirilmiş ve parktaki eski yerine tekrar monte edilmiştir. Bu konuda spekülasyon yapan art niyetli çevreleri esefle kınıyor, Atatürk sevgisinin lafla değil, icraatla olacağını belirtiyor, saygılarımızı sunuyoruz."