Zübeyde Hanım Caddesinde yol genişletme çalışmaları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zübeyde Hanım Caddesinde yol genişletme çalışmaları başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Zübeyde Hanım Caddesinde yol genişletme çalışmaları başladı

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Zübeyde Hanım Caddesinde yol genişletme çalışmalarını başlattı.

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Zübeyde Hanım Caddesinde yol genişletme çalışmalarını başlattı.

Vatandaşların daha güvenli ve rahat seyahat edebilmeleri için yol genişletme çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Ordu Caddesinden Ulu Camiye kadar genişletilmiş olan Zübeyde Hanım Caddesinin Kırklar Caddesine kadar genişletilmesi için çalışmalarını başlattı.

Cadde de eski yapıların bahçe duvarlarının yeni imar planına göre geri çekilme işlemlerine başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri akabinde bordür, kaldırım ve asfalt çalışmaları yaparak caddeyi vatandaşların hizmetine sunacak. - ERZİNCAN

Zübeyde Hanım Caddesinde yol genişletme çalışmaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Yaşar Güler Ziya Selçuk Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Alişan Esra Erol İbrahim Tatlıses
Spor Diego Yılmaz Vural Sergen Yalçın Abdullah Avcı İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Zübeyde Hanım Caddesinde yol genişletme çalışmaları başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 09:08:39. #1.16#
title