Zübeyde Hanım Caddesinde yol genişletme çalışmaları başladı

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Zübeyde Hanım Caddesinde yol genişletme çalışmalarını başlattı.

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Zübeyde Hanım Caddesinde yol genişletme çalışmalarını başlattı.

Vatandaşların daha güvenli ve rahat seyahat edebilmeleri için yol genişletme çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Ordu Caddesinden Ulu Camiye kadar genişletilmiş olan Zübeyde Hanım Caddesinin Kırklar Caddesine kadar genişletilmesi için çalışmalarını başlattı.

Cadde de eski yapıların bahçe duvarlarının yeni imar planına göre geri çekilme işlemlerine başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri akabinde bordür, kaldırım ve asfalt çalışmaları yaparak caddeyi vatandaşların hizmetine sunacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı