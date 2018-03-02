Ztt Grup Uluslararası İş Bölümü Üst Yöneticisi Shi Açıklaması

Çin merkezli kablo üreticisi ZTT Grup Uluslararası İş Bölümü Üst Yöneticisi Ryan Shi, Türkiye'de önemli ve stratejik projelerde yer almak istediklerini belirterek, "Özellikle enerji ve telekomünikasyon ile deniz altı elektrik iletim kablolarının üretiminde Türkiye'deki yatırımlarımızı büyütmeyi hedefliyoruz." dedi.

Shi, Swiss Otel'de gerçekleştirilen şirketin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 10 yıl boyunca Türkiye ile ticaret yaptıklarını ve ikili ilişkilerini daha da geliştirmek istediklerini belirtti.

Çin ve Türk şirketlerinin ortak bir paydayla şimdiye kadar önemli yatırımlara imza attığını anlatan Shi, tarihi İpek Yolu'nu canlandırmayı hedefleyen "Tek Kuşak, Tek Yol" projesi kapsamında yatırımların birçok alanda artacağına inandığını kaydetti.

Ryan Shi, Çin ile Türkiye'nin birçok sektörde yeni ilişkiler kurma imkanı bulunduğunu, güçlü ve güvene dayalı iş birliklerinin devam edeceğine işaret ederek, "Türkiye iletim sistemi, Türkiye Elektrik İletim AŞ gibi kurumlarca geleceğe yönelik daha iyi planlanmaktadır. Türkiye'nin kapasite gelişim planlarına cevap verecek nitelikte bir yapıya kavuşması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ZTT Grup'un yüksek gerilim yeraltı kabloları gibi özel üretim ürünleri sayesinde, enerji ve telekomünikasyon ile deniz altı elektrik iletim kabloları üretiminde Türkiye'de yatırımlarımızı büyütmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

ZTT Grup Kuzey Afrika ve Orta Doğu Bölgesi Direktörü Gu Tangying de konuşmasında, 147 farklı ülkede faaliyet gösterdiklerini belirterek, 2017'de 6,86 milyar dolarlık ciroya ulaştıklarını açıkladı.

Dünya genelinde 13 bin personel ile çalıştıklarını bildiren Tangying, "Hizmet ağımızda enerji başta olmak üzere, telekom, endüstri ile mühendislik, planlama, tedarik, lojistik, inşaat ve kurulum hizmetlerini sunuyoruz. Türkiye gibi önemli bir pazarda da aktivitelerimizi artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki faaliyetlerini planlı olarak geliştirdiklerini vurgulayan Tangying, Türkiye'nin coğrafi konum avantajlarından faydalanarak Avrupa, Afrika ve Orta Doğu pazarlarına da açılabileceklerini belirtti.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından, sahne alan ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici de katılımcılara bir konser verdi.