ZTK Son 16 Turu'nda eşleşmeler belli oldu

20.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:21

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu eşleşmeleri Riva Hasan Doğan Kamp Merkezi Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminde belli oldu. Kura çekimine; Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şefik ve kulüp temsilcileri katıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve BTC Turk Yeni Malatyaspor'un seri başı olarak katıldığı kura çekiminde Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor, İstikbal Mobilya Kayserispor, Göztepe, GMG Kırklarelispor, Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise seri başı olmayan takımlar olarak yer aldı. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan son 16 turunda, 5'inci Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 16 takım mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur ilk maçları 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş maçları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak.TFFF BAŞKAN VEKİLİ BÜYÜKAYDIN: "BUNDAN SONRA DAHA AZ HATALARIN OLDUĞU MÜSABAKALARI İZLEYECEĞİZ"Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, kura çekiminde yaptığı açıklamada, "5'inci turda mücadele edip bir üst tura çıkan takımlarımızı tebrik ediyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Bu tura kadar gelip, 5'inci turda aramızdan ayrılan takımları da mücadelelerinden ötürü tebrik edip, liglerinde başarılar diliyorum. Kupa seyir zevki yüksek müsabakalar izlemeye bizleri itiyor. Hedefe yaklaştıkça ciddi mücadeleler, zevkli oluyor. Çeyrek finale çok az kaldı. Kupada oynanan maçlarda, takımlarımız kupaya önem verdiklerini ortaya koydukları mücadelelerle göstermiş oldular. Zevkli, heyecanlı, iyi maçlar oynandı, bu heyecanın son tura kadar yaşanacağını da düşünüyorum. Alt liglerden 2 takım kupada bir üst tura çıktılar. B.B Erzurumspor ve Kırklarelispor.. Bu takımlarımızı da ayrıca tebrik ediyorum. Onlara da şimdiden başarılar diliyorum. Bu turdan itibaren VAR sistemi devreye girecek. Bundan sonra daha az hataların olduğu müsabakaları izleyeceğiz. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Kura sonunda son 16 turunda eşleşmeler şöyle: Medipol Başakşehir - GMG KırklarelisporÇaykur Rizespor - GalatasarayTrabzonspor - Yukatel Denizlisporİstikbal Mobilya Kayserispor - FenerbahçeAntalyaspor - GöztepeDemir Grup Sivasspor - BtcTurk Yeni MalatyasporAytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

B.B Erzurumspor - Beşiktaş

Kaynak: DHA

- İstanbul