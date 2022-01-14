ZTK Son 16 Turu kuraları çekildi
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda eşleşmeler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda eşleşmeler belli oldu.
TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimi törenine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle;Aytemiz Alanyaspor - Adana DemirsporVavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding KonyasporKasımpaşa - Gaziantep FKFenerbahçe - Yukatel KayserisporAtakaş Hatayspor - Fraport TAV AntalyasporRoyal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup SivassporAltaş Denizlispor - Trabzonspor
Beşiktaş - Göztepe
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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