ZTK Son 16 Turu kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda eşleşmeler belli oldu.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimi törenine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Beşiktaş - Göztepe

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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