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ZTK Son 16 Turu kuraları çekildi

ZTK Son 16 Turu kuraları çekildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda eşleşmeler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda eşleşmeler belli oldu.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimi törenine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle;

Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor

VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor

Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor

Altaş Denizlispor - Trabzonspor

Beşiktaş - Göztepe

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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