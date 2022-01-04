ZTK son 16 kura çekimi ne zaman 2022? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna yükselen takımlar

ZTK son 16 kura çekimi ne zaman 2022? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Gözler şimdi ZTK son 16 tur maçlarında. Peki, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? İşte ZTK son 16 turuna yükselen takımlar ve konuyla ilgili bilgiler.

ZTK SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda tur maçları ardından 16 takım netleşti. Ancak henüz son 16 turu için kura çekim tarihi açıklanmadı.

2022 ZTK TAKVİMİ

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 8-10 Şubat 2022 tarihinde başlıyor.

Çeyrek finali 1-3 Mart tarihlerinde,

Yarı final ilk maçlar 19-20 veya 21 Nisan 2022 tarihlerinden

Yarı final ikinci maçları 10-11 veya 12 Mayıs 2022 tarihlerinde oynanacak. Final maçıysa 26 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 16'YA YÜKSELEN TAKIMLAR

Kasımpaşa

Atakaş Hatayspor

Fraport TAV Antalyaspor

Trabzonspor

Altaş Denizlispor

Aytemiz Alanyaspor

VavaCars Fatih Karagümrük

Adana Demirspor

Göztepe

Fenerbahçe

Royal Hastanesi Bandırmaspor

Yukatel Kayserispor

İttifak Holding Konyaspor

Demir Grup Sivasspor

Gaziantep FK

Beşiktaş

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