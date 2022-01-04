ZTK son 16 kura çekimi ne zaman 2022? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turuna yükselen takımlar
Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçlarının tarihi, 5. eleme turu müsabakalarının sonrasında gündeme geldi. Sporseverler ZTK son 16 kura çekimi ne zaman 2022? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Tek maç eleme usulüne göre seribaşı takımların sahasında oynanan 5. tur maçlarının sonucunda avantaj yakalayan takımlar son 16 turunda kozlarını paylaşacak. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? İşte ZTK son 16 turuna yükselen takımlar
ZTK son 16 kura çekimi ne zaman 2022? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Gözler şimdi ZTK son 16 tur maçlarında. Peki, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? İşte ZTK son 16 turuna yükselen takımlar ve konuyla ilgili bilgiler.
Ziraat Türkiye Kupası'nda tur maçları ardından 16 takım netleşti. Ancak henüz son 16 turu için kura çekim tarihi açıklanmadı.
- Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 8-10 Şubat 2022 tarihinde başlıyor.
- Çeyrek finali 1-3 Mart tarihlerinde,
- Yarı final ilk maçlar 19-20 veya 21 Nisan 2022 tarihlerinden
- Yarı final ikinci maçları 10-11 veya 12 Mayıs 2022 tarihlerinde oynanacak. Final maçıysa 26 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.
- Kasımpaşa
- Atakaş Hatayspor
- Fraport TAV Antalyaspor
- Trabzonspor
- Altaş Denizlispor
- Aytemiz Alanyaspor
- VavaCars Fatih Karagümrük
- Adana Demirspor
- Göztepe
- Fenerbahçe
- Royal Hastanesi Bandırmaspor
- Yukatel Kayserispor
- İttifak Holding Konyaspor
- Demir Grup Sivasspor
- Gaziantep FK
- Beşiktaş
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