Ztk'da Çeyrek Final İlk Maçlarının Programı Açıklandı

İSTANBUL/ DHA

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre 5, 6 ve 7 Şubat tarihlerinde oynanacak ilk karşılaşmaların programı şöyle;

5 ŞUBAT SALI:

20.30 Trabzonspor-Ümraniyespor (Medical Park)

6 ŞUBAT ÇARŞAMBA:

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

20.30 Galatasaray-Hatayspor (Türk Telekom)

7 ŞUBAT PERŞEMBE:

20.30 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)

Kaynak: DHA