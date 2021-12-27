ZTK'da 5. Tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda salı ve çarşamba günü oynanacak 10 karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda salı ve çarşamba günü oynanacak 10 karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu.
Oynanacak karşılaşmalar, başlama saatleri ve görev yapacak hakemler şöyle:YARIN;13.00 Kasımpaşa - Kocaelispor: Burak Şeker15: 00 Atakaş Hatayspor - Nasadoge Menemenspor: Burak Pakkan17: 00 Fraport Tav Antalyaspor - GZT Giresunspor: Fırat Aydınus18: 30 Trabzonspor - Beypiliç Boluspor: Tugay Kaan Numanoğlu21: 00 Galatasaray - Altaş Denizlispor: Volkan BayarslanÇARŞAMBA; 13: 00 Aytemiz Alanyaspor - Mardin 1969 Spor: Oğuzhan Çakır15: 00 Vavacars Fatih Karagümrük - Bodrumspor: Yaşar Kemal Uğurlu17: 00 Adana Demirspor - Ankaraspor: Bülent Birincioğlu18: 30 Göztepe - Yılport Samsunspor: Arda Kardeşler
21: 00 Fenerbahçe - Afjet Afyonspor: Turgut Doman
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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