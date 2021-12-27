ZTK'da 5. Tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda salı ve çarşamba günü oynanacak 10 karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu.

Oynanacak karşılaşmalar, başlama saatleri ve görev yapacak hakemler şöyle:

21: 00 Fenerbahçe - Afjet Afyonspor: Turgut Doman

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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