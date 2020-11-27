ZTK'da 5'inci Eleme Turu kuraları çekildi
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ZTK'da 5'inci Eleme Turu kuraları çekildi

27.11.2020 15:01 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:06
ZTK'da 5'inci Eleme Turu kuraları çekildi

Son şampiyon Trabzonspor'un rakibi Adana Demirspor olduZiraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu kura çekimi töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı.

Son şampiyon Trabzonspor'un rakibi Adana Demirspor oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu kura çekimi töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. Son şampiyon Trabzonspor, Adana Demirspor ile eşleşti.

Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 5. Eleme Turu'nda, 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 26 takım ile geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Avrupa Kupaları'na katılım hakkı kazanan Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray takımları olmak üzere toplam 32 takım yer aldı. 

15-16-17 Aralık tarihlerinde oynanacak turda eşleşmeler şöyle;Demir Grup Sivasspor - GiresunsporKasımpaşa - MuğlasporYeni Malatyaspor - Hekimoğlu TrabzonBüyükşehir Belediye Erzurumspor - Esenler EroksporFraport-TAV Antalyaspor - Beypiliç Bolusporİttifak Holding Konyaspor - AltınorduTrabzonspor - Adana DemirsporÇaykur Rizespor - EskişehirsporBeşiktaş - Tarsus İdman YurduGalatasaray - Darıca GençlerbirliğiAytemiz Alanyaspor - AdanasporGöztepe - BursasporFenerbahçe - Karacabey BelediyesporGençlerbirliği - TuzlasporGaziantep FK - Kocaelispor

Medipol Başakşehir - Turgutluspor

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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