ZTK'da 5'inci Eleme Turu kuraları çekildi
Son şampiyon Trabzonspor'un rakibi Adana Demirspor olduZiraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu kura çekimi töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı.
Son şampiyon Trabzonspor'un rakibi Adana Demirspor oldu
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu kura çekimi töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. Son şampiyon Trabzonspor, Adana Demirspor ile eşleşti.
Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 5. Eleme Turu'nda, 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 26 takım ile geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Avrupa Kupaları'na katılım hakkı kazanan Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray takımları olmak üzere toplam 32 takım yer aldı.15-16-17 Aralık tarihlerinde oynanacak turda eşleşmeler şöyle;Demir Grup Sivasspor - GiresunsporKasımpaşa - MuğlasporYeni Malatyaspor - Hekimoğlu TrabzonBüyükşehir Belediye Erzurumspor - Esenler EroksporFraport-TAV Antalyaspor - Beypiliç Bolusporİttifak Holding Konyaspor - AltınorduTrabzonspor - Adana DemirsporÇaykur Rizespor - EskişehirsporBeşiktaş - Tarsus İdman YurduGalatasaray - Darıca GençlerbirliğiAytemiz Alanyaspor - AdanasporGöztepe - BursasporFenerbahçe - Karacabey BelediyesporGençlerbirliği - TuzlasporGaziantep FK - Kocaelispor
Medipol Başakşehir - Turgutluspor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı