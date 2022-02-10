Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşlemeleri 11 Şubat'ta belli olacak. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale kalan takımlar 2022 sezonunda belli oluyor.Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalistleri belli oldukça gözler ZTK çeyrek final maç tarihlerine çevrildi. Peki, ZTK çeyrek final maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç tarihleri haberimizde...

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi, 11 Şubat Cuma günü saat 14.30'da yapılacak.

Kura çekimi A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan Çeyrek Final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan Yarı Final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Çeyrek Final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, Yarı Final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak Yarı Final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

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