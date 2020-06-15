ZTK 2020 yarı final ilk maçı Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Aytemiz Alanyaspor - Frapor Ziraat Türkiye Kupasında Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçı için geri sayım başladı. Sporseverlerin uzak kaldığı futbol heyecanında ZTK heyecanının başlamasına kısa bir süre kaldı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Sporseverlerin uzun süredir ayrı kaldığı Ziraat Türkiye Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta başlayacak maçlar öncesi Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi konuları merak edildi. AYTEMİZ ALANYASPOR - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçı 18 Haziran Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak. ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI AYTEMİZ ALANYASPOR - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ? ZTK 2020 yarı final ilk maçı Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçı ASPOR ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. AYTEMİZ ALANYASPOR - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR İLK MAÇI KAÇ KAÇTI? Fraport-TAV Antalyaspor 0 – 1 Aytemiz Alanyaspor