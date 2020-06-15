ZTK 2020 yarı final ilk maçı Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Aytemiz Alanyaspor - Frapor
Ziraat Türkiye Kupasında Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçı için geri sayım başladı. Sporseverlerin uzak kaldığı futbol heyecanında ZTK heyecanının başlamasına kısa bir süre kaldı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
15.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:01
Sporseverlerin uzun süredir ayrı kaldığı Ziraat Türkiye Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta başlayacak maçlar öncesi Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi konuları merak edildi.
AYTEMİZ ALANYASPOR - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçı 18 Haziran Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI AYTEMİZ ALANYASPOR - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
ZTK 2020 yarı final ilk maçı Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçı ASPOR ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
AYTEMİZ ALANYASPOR - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR İLK MAÇI KAÇ KAÇTI?
Fraport-TAV Antalyaspor 0 – 1 Aytemiz Alanyaspor