ZTE Katlanabilir Akıllı Telefonlara Yeni Bir Soluk Getiriyor!
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ZTE Katlanabilir Akıllı Telefonlara Yeni Bir Soluk Getiriyor!

Dünyanın en büyük akıllı telefon şirketlerinden bir tanesi olan ZTE, kısa bir süre önce çıkardığı ZTE Axon M ile kendisinden bahsettirmişti.

ZTE Katlanabilir Akıllı Telefonlara Yeni Bir Soluk Getiriyor!
30.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:51

Dünyanın en büyük akıllı telefon şirketlerinden bir tanesi olan ZTE, kısa bir süre önce çıkardığı ZTE Axon M ile kendisinden bahsettirmişti. Samsung, Motorola ve Huawei gibi şirketler onu takip etmeye başladı ve katlanabilir cihazlar üretti. Şimdi ise şirket yeni bir model üretiyor.

Patent merkezi CNIPA'dan elde edilen bilgiler değerlendirildiğinde; ZTE'nin bu sefer üç parçalı yeni bir telefon üzerinde çalıştığı görülüyor. Bu seferki katlanma tasarımı, akıllı telefon dünyasının ilk defa karşılaşacağı bir konsept olmaktan uzak. Firma bu defa, daha önceden yapılmış bir modeli geliştirmeyi düşünüyor

ZTE üç ekranlı katlanabilir cihaz

Yine büyük şirketlerden bir tanesi olan TCL, ses getiren üç parçalı katlanabilir telefon tasarımlarını kullanıcılara sunmuştu. ZTE, TCL'nin katlanabilir tasarımının dışına çıkmak için bunu geliştirmeyi başardı.

Patent bilgileri değerlendirildiğinde ZTE'nin üzerinde çalıştığı telefonun orta kısmında kalıp almayan bir ekran bulunuyor. Ekranı iki yana çekilerek açılan iki farklı ekran ilginç bir tasarımın oluşmasını sağlamış. Cihazın tasarımı daha detaylı bir şekilde değerlendirildiğinde ilk başta biraz garip görünebilir. Ancak ekran hareketleri son derece konforlu.

Tasarım açısından değerlendirildiğinde Huawei Mate X modeline benziyor. Patent bilgilerinden görüldüğü kadarıyla Ekran yapısı dışında; kamera düzeni, ses ve güç tuşlarının nerede olacağı henüz net değil. Sizce şirketin bu yeni katlanabilir akıllı telefonları kullanıcılar tarafından beğenilir mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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