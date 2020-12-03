Zory Luhansk - Leicester City UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?
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Zory Luhansk - Leicester City UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

03.12.2020 10:52 | Son Güncelleme: 03.12.2020 10:55
Zory Luhansk - Leicester City UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 5. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bazı gruplardaki maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki Zory Luhansk - Leicester City Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Zory Luhansk - Leicester City maçıdır. Peki Zory Luhansk - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

ZORY LUHANSK - LEİCESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zory Luhansk - Leicester City maçı 3 Aralık Perşembe günü (yani bu akşam) saat 20:55 'de başlayacaktır.

ZORY LUHANSK - LEİCESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Zory Luhansk - Leicester City maçı Bein Sports Max 1 kanalında yayınlanacak. Ayrıca maç Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarından da izlenebilir.

ZORY LUHANSK - LEİCESTER CİTY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Slavutych Arena, Zaporizhia'da oynanacak.

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