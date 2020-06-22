Zorunlu maske kullanımına uymayanlara 900 lira para cezası - Zorunlu maske kullanımına uymayanlara 900 lira para cezası İçişleri Bakanlığı'nınyeni tip corona virüstedbirlerin kapsamında zorunlu maske kullanımına uymayanlara karşı 900 lira para cezası verilmesi konusunda aldığı karar 22 Haziran Pazartesi günü itibariyle uygulanmaya başlandı.

- Zorunlu maske kullanımına uymayanlara 900 lira para cezası

ANKARA - İçişleri Bakanlığı'nınyeni tip corona virüstedbirlerin kapsamında zorunlu maske kullanımına uymayanlara karşı 900 lira para cezası verilmesi konusunda aldığı karar 22 Haziran Pazartesi günü itibariyle uygulanmaya başlandı.Ankara'da da vatandaş yasak çerçevesinde maske takma kuralına uymayı sürdürdü, maskesiz gezenlere ise polis ve bekçi unsurları yasağın başladığı noktasında uyarıda bulundu kurallara uymayanlara ise idari para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği talimat doğrultusunda 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren zorunlu maske takılması kuralına uymayanlara idari para cezası uygulması başladı. Maske takma zorunluluğu olan illereİstanbul, Ankara ve Bursa'nın ardından Samsun da eklendi. Böylece maske takma zorunluluğu olan illerin sayısı48'e yükseldi.Corona virüs salgınında Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis ve Çanakkale'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Maskesiz sokağa çıkanlar ve belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Bu kapsamda maske takma kuralına uymayan kişilere 900 lira idari para cezası kesildi. Başkentte Kızılay Meydanı'nda bekçi ve polis unsurları da vatandaşlara yönelik maske denetimini sürdürdü. Ankara'da vatandaşlar büyük ölçüde belirlenen kurallara uydu ancak kurallara uymayanlara kişilere de polis idari para cezası uyguladı.

Kaynak: İHA