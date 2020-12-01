Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
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Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

01.12.2020 10:33 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:38

Otobüslerin lastik denetimi Lastik kalınlık ölçümü Yolcuların HES kodu sorgulaması Genel görüntüler İSTANBUL - 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kış lastiği denetimi denetimi yapıldı.

Otobüslerin lastik denetimi

Lastik kalınlık ölçümü

Yolcuların HES kodu sorgulaması

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Genel görüntüler İSTANBUL - 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kış lastiği denetimi denetimi yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunun başlaması ile denetim yaptı. Yolcuların HES kodu denetimini de yapan ekipler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan ve 2012'de yürürlüğe giren yönetmelik uyarınca, kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği takılmayan araçları kontrol etti.

Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez

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