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Zorunlu kış lastiği uygulaması

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesiminde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

BOLU (AA) - Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesiminde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinden itibaren Anadolu Otoyolu Bolu-Batı gişeleri ile D-100 kara yolu Bolu Dağı güzergahında denetim yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda lastik kontrolü yaptı.

Kış lastiği takmayan veya lastiğinin ömrü kısa olan sürücülere kanun maddesi gereğince ceza kesen ekipler, sürücüleri kış lastiği takmanın yararları konusunda da bilgilendirdi.

Ayrıca, Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de kış lastiği denetimi yapılıyor.

Ekipler, terminale giriş çıkış yapan yolcu otobüslerinin lastiklerini kontrol ederek, kış lastiği olmayan ve lastikleri gerekli diş derinliğine ulaşmayan sürücülere ceza uyguluyor.

Zorunlu kış lastiği uygulaması

Zorunlu kış lastiği uygulaması

Zorunlu kış lastiği uygulaması

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AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri

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