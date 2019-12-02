Zorunlu kış lastiği uygulaması
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Zorunlu kış lastiği uygulaması

Elazığ'da, zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında ticari araçlarda denetim yapıldı.

02.12.2019 13:11 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:12
Zorunlu kış lastiği uygulaması

'da, zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında ticari araçlarda denetim yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde araçlarda kış lastiğinin yanı sıra sürücü belgesi, takograf kontrolü de gerçekleştirildi.

Ayrıca sürücülere, kontrol noktalarında hazırlanan bilgilendirici ve kısa kamu spotu sunumları da izletildi, uyarılarda bulunuldu.

Denetimler kapsamında kış lastiği bulundurmayan sürücülere yasal işlem uygulanıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Zorunlu kış lastiği uygulaması
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