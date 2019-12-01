Zorunlu kış lastiği denetimleri yapıldı
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Zorunlu kış lastiği denetimleri yapıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçlar için zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı.

01.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:43

'ın merkez ilçesinde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçlar için zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı.

Hatay ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde 50 otobüs denetlendi.

Hatay İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ozan Gün'ün de katıldığı denetimlerde sürücülere bilgilendirme yapıldı.

Türkiye genelinde 1 Aralık itibariyle başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Nisan 2020 itibariyle son bulacak.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Zorunlu kış lastiği denetimleri yapıldı
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