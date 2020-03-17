Zorunlu karantina şartlarına uymamak suç İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sözüer, "Bulaşıcı hastalıklarda zorunlu karantina şartlarına uymak gerekiyor.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sözüer, "Bulaşıcı hastalıklarda zorunlu karantina şartlarına uymak gerekiyor. Uyulmadığında bu bir suçtur, TCK'nin 195. maddesine göre bu durumdakiler cezalandırılır" dedi.