Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırılan Konut Sayısı İlk On Ayda 6 Milyona Ulaştı

TÜRKİYE genelinde zorunlu deprem sigortasına sahip konut oranı yüzde 46'yı aştı. Ancak ülkemizdeki sigortasız konut sayısı halen 9.4 milyon düzeyinde. Sigortalılık oranı en yüksek il ise Düzce oldu.



Türkiye, bulunduğu coğrafya itibarıyla aktif fay hatları üzerinde bulunuyor ve bu nedenle yapılaşmada depreme dayanıklılık ve deprem sigortası büyük önem taşıyor. Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) verilerine göre, 2017'nin ilk on ayında Türkiye genelinde zorunlu deprem sigortası yaptırılan konut sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 6 milyon 788 bin 694 oldu. Ülkemizde zorunlu deprem sigortası kapsamına giren yaklas¸ık 17,6 milyon konut bulunurken, bu yıl ilk defa sigortalanan 557 bin 39 yeni konutla birlikte sigortalı konut oranı yüzde 46,5'e yükseldi. Toplam sigortalı konut sayısı 8 milyon 211 bin 88'e ulaşırken, 9 milyon 450 bin 602 konut hala sigortasız.



DASK'TA ONLİNE SATIŞ TERCİH EDİLİYOR



Online sigorta satış platformu 'Kolay'ın verilerine göre, internet üzerinden zorunlu deprem sigortası satın alanların yüzde 73'ü erkek. Satışlar 10: 00-12: 00 ve 14: 00-16: 00 saatlerinde yoğunlaşırken, DASK için online satın almayı en çok tercih eden şehirler ise sırasıyla İstanbul, Bursa, Gaziantep, Konya ve Balıkesir.



SİGORTALILIK ORANINDA MARMARA BÖLGESİ BİRİNCİ



DASK'ın verileri bölgesel olarak incelendiğinde; Marmara Bölgesi yüzde 56,6'lık sigortalılık oranıyla ilk sırada yer alırken, onu yüzde 45'le I·c¸ Anadolu, yüzde 44,6'yla Ege, yüzde 39,4'le Akdeniz, yüzde 37,9'la Karadeniz, yüzde 37,2'yle Dogˆu Anadolu ve yüzde 33,2'yle Gu¨ney Dogˆu Anadolu bo¨lgeleri takip ediyor. En yüksek sigortalılık oranına sahip şehir yüzde 87,10 ile Düzce olurken, en düşük sigortalılık oranına sahip şehir ise yüzde 7,3 ile Şırnak oldu.



BİNANIN YASI VE KAT SAYISI ARTTIKÇA, DASK ORANI DÜŞÜYOR



Türkiye genelinde yer alan 8,2 milyon sigortalı konutun yüzde 83,6'sını bir-yedi katlı binalar oluştururken, yüzde 15,2'sini 8 ila 19 katlı ve yüzde 1,2'sini ise yirmi ve üzeri katlı binalar oluşturuyor. DASK sahibi binaların yüzde 66,3'ü, 2000 yılından sonra inşa edilen yapılardan meydana gelirken, 40 yaşından büyük sigortalı konut oranı sadece yüzde 5.



RİSKİN YÜKSEK OLDUĞU BÖLGELER ÖNDE



Deprem risk bölgelerine göre konutların sigortalılık oranları incelendiğinde, zorunlu deprem sigortasına sahip konutların yüzde 71,7'si I. ve II. deprem bölgesinde, yüzde 11,7'si III. bölge, yüzde 15,52'si IV. bölge ve yalnızca yüzde 1,07'si V. deprem bölgesinde yer alıyor.



- İstanbul