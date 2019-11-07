Zorunlu boşaltılan mahalle doğaseverlerin rotasına girdi

07.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:10

Denizli'de, 37 yıl önce heyelan riski nedeniyle boşaltılan mahalle, doğasever ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oldu.

Sarayköy ilçesine bağlı Sazak Mahallesi sakinleri, 1982 yılında heyelan tehlikesinden dolayı yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Büyük Menderes Nehri yakınına taşındı.

Sazak Dağı etrafında kurulan "Eski Sazak"ı istemeden de olsa terk etmek zorunda kalan mahalleli ise anılarını geride bırakarak yeni yaşam alanlarında kendilerine hayat kurdu.

Zorunlu iskanın yaşandığı mahalle, aradan geçen 37 yılın ardından doğa ve fotoğraf tutkunlarının rotasına girmeye başladı. Yurt içi ve dışından gelen turistler, yaklaşık 1 saatlik yürüyüşün ardından Eski Sazak'a ulaşıyor.

Patika yoldan ilerleyen ziyaretçiler, yorucu da olsa bir dönem 60 hanenin bulunduğu 1000 rakımındaki Eski Sazak'a varıyor. Dağın yamacındaki yıkılmış duvarlar, kırık mezar taşları ve yeşile bürünmüş evler ziyaretçilerini karşılıyor. Film platosunu andıran Eski Sazak, manzarasıyla da insanları büyülüyor.

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski Sazak köyünün eşsiz bir manzaraya sahip olduğunu söyledi.



Bölgenin film platolarını aratmadığına işaret eden Özbaş, yerli ve yabancı misafirlerin burayı görmek için Sarayköy'e akın ettiğini belirtti.

Sazak Mahallesi Muhtarı Ali Sazak ise eski yerleşim alanındaki boş evlerin doğa ile bir bütün haline geldiğini kaydetti.

Köyün hayalet şehri aratmadığını anlatan Sazak, şöyle konuştu:

"1982 yılında meydana gelen deprem sonrası heyelan tehlikesi nedeniyle şimdiki yere taşındık. Terk edildiği için köyün görünümü dikkati çekiyor. Ziyaretçileri ise günden güne artıyor. Eski mahallede boş evler var. Çoğu yıkılsa da bazı evlerin yarısı kalmış durumda. Burasının ismi duyuldukça meraklıları da çoğalıyor. Doğal yapısından dolayı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Burada bulunan kayalıkların içerisinde küçük mağaralarda bulunuyor. Burası şu an turizm bölgesi olarak geçiyor."

"Burayı gördüğüm için çok mutluyum"

İzmir'den gelen üniversite öğrencisi Ozan Elibol da Eski Sazak'ı çok merak ettiğini söyledi.

"Gezmeyi çok sevdiğini dile getiren Elibol, "Eski Sazak, doğa yürüyüşü sevenler için ideal bir yer. 1 saatlik doğa yürüyüşünün ardından bu güzel tarihi alanı keşfettik. Burayı gördüğüm için çok mutluyum. Eskiden Rumların da burada yaşadığı söyleniyor. Tarih ve doğa ile iç içe huzur veren yerler. Mağaralar ve zamanla doğa ile bir bütün haline gelen evler dikkat çekiyor." ifadelerini kullandı.

Caner Temel ise Trabzon'da yaşadığını, bölgeyi de internetten yaptığı araştırmalar sonucu keşfettiğini vurguladı.

Eski Sazak'a hayran kaldıklarını anlatan Temel, "Doğa gezilerine katıldığımız bir grubumuz var. Ülkemizin farklı bölgelerine gidiyoruz. Burası doğanın bize sunduğu bir nimet. Manzarasıyla, yapısıyla, havasıyla her şeyi ile ayrı güzel. Tüm insanların muhakkak buraya bir kez gelip görmelerini tavsiye ediyorum. İleride daha kalabalık grupla tekrar gelmeyi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA