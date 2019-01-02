Zorunlu Arabuluculukta İlk Yılın Karnesi

KEMAL KARADAĞ - İşçi-işveren uyuşmazlığında 1 Ocak 2018 itibarıyla zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasında, bir yılda 234 bin 327 uyuşmazlık anlaşmayla sonuçlandı.

İş Mahkemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ardından işçi ile işveren uyuşmazlıklarında dava şartı haline getirilen arabuluculuk, 1 Ocak 2018'de uygulanmaya başlandı.

Adliyelerde kurulan arabuluculuk bürolarına, büroların bulunmadığı yerlerde de sulh hukuk mahkemelerinin yazı işleri müdürlüklerine ücretsiz yapılan başvuruların ardından bir yılda 354 bin 333 iş uyuşmazlığı arabuluculara taşındı.

Süreci başlatmakla görevlendirilen arabulucular, tarafları görüşmelere çağırdı. Arabulucuya giden 234 bin 327 uyuşmazlık, anlaşmayla çözüme kavuşturuldu.

Görüşmeler sonrasında çok sayıda işçi tazminatına kavuştu, işten çıkarılan bazı kişiler de işe iade edildi. İşçi ve işverenler tarafından arabulucuya taşınan uyuşmazlıklarda, taraflar en fazla 4 günde anlaştı.

Uyuşmazlıklardan 104 bin 272'sinde ise işçi ve işveren anlaşamadı. 15 bin 734 iş uyuşmazlığında ise arabuluculuk görüşme ve işlemleri sürüyor.

Mahkemelerin iş yükünü azalttı

Öte yandan, arabuluculuk uygulaması iş mahkemelerinin yükünün azalmasını da sağladı. Arabuluculuk ile iş mahkemelerindeki dava sayılarında büyük düşüş yaşandı.

Önceki yıl mahkemelere işçi-işveren uyuşmazlığı nedeniyle 210 bin dava açıldı. Bu rakam, arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesiyle 31 Aralık 2018 itibarıyla 92 bin 482 oldu.

Kaynak: AA