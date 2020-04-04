Zorluoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Kovid-19'la mücadele çalışmalarını... Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında neler yapılabileceğini görüştüklerini bildirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında neler yapılabileceğini görüştüklerini bildirdi.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıda, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında kentte hayata geçirilmesi düşünülen çalışmaların ortak akıl çerçevesinde değerlendirildiğini belirtti.

Toplantıda, mücadele sürecinde birlikte çalışma kararı alındığını vurgulayan Zorluoğlu, sivil toplum kuruluşlarının önerilerinin ve düşüncelerinin kendisi için her zaman önemli olduğunu kaydetti.

Zorluoğlu, bugünleri, milletin yardımlaşma ve dayanışmasının zirve yaptığı günler olarak değerlendirdiklerine dikkati çekerek "Bugünleri, Türkiye'nin örnek bir ülke, örnek bir millet olarak dayanışmanın en üst seviyeye çıktığı, milletimizin birbirine daha fazla destek verdiği, kucaklaştığı ve birbiriyle barıştığı bir süreç olarak değerlendirebiliriz." ifadesini kullandı.

Sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarının da altını çizen Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Sağlık çalışanlarımızla ilgili tedbirlerimizi daha sürecin en başında ilan ettik. Sağlık çalışanlarımıza toplu taşımayı ve otoparklarımızı ücretsiz yaptık. Ayrıca Sağlık İl Müdürlüğümüz ile her zaman iletişim halindeyiz. Sağlık Müdürlüğümüzün talep edebileceği maddi, manevi her türlü desteği sağlamaya hazırız. Tüm gücümüzle sağlık teşkilatımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA